شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد يعلق على إصابة شراحيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزًا صعبًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل (جدة)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعرب نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن أسفه لإصابة أحمد شراحيلي، قائلا: "من سوء الحظ إصابة أحمد شراحيلي وننتظر نتيجة الفحوصات، كان عدم توفيق، لاعب جدا مهم بالنسبة لنا".

وتابع: "لا بد علينا إيجاد الحلول، لدينا سويلم المنهالي عائد من الإصابة ويحتاج للوقت ولكن دائما علينا إيجاد الحلول".

سانتو يتحدث عن مواجهة الفتح

وأكد نونو سانتو، أن روح الفريق هي أهم شيء، بعد قلب الطاولة على الفتح، بالجولة السابعة من دوري روشن.

وقال سانتو: "واجهنا فريق قوي ومنظم، بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة، استقبلنا هدف من كرة ثابتة ويجب علينا التحسن في هذا الجانب".

وتابع: "ردة فعل اللاعبين كانت عظيمة بعد استقبالنا لهدف، وكانتي سجل هدف رائع جدا. في الشوط الثاني لم نمحنهم أي فرصة للتسجيل، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد وروح الفريق كانت رائعة".

وأشار إلى أن جمهور اتحاد جدة ساعد الفريق على تحقيق الانتصار، مؤكدا أن الأداء لم يكن الأفضل.