شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يثير الجدل بشأن مستقبل نجم اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزًا صعبًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل (جدة)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأثارت تصريحات نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفتح، جدلًا واسعًا، خاصةً رفضه الإجابة عن سؤال حول مستقبل اللاعب عبدالرحمن العبود.

ورفض نونو سانتو، الإجابة عن سؤال حول مستقبل عبدالرحمن العبود، حيث بدا غاضبًا وغادر مقعده في قاعة المؤتمرات الصحافية.

ويأتي رد الفعل المثير من المدرب البرتغالي ليثير الجدل حول مستقبل العبود، على عكس ما تردد مؤخرا بأن الإدارة تدخلت للمصالحة والأمور أصبحت على مايرام.

سانتو يتحدث عن إصابة شراحيلي

وأعرب نونو سانتو، عن أسفه لإصابة أحمد شراحيلي، قائلا: "من سوء الحظ إصابة أحمد شراحيلي وننتظر نتيجة الفحوصات، كان عدم توفيق، لاعب جدا مهم بالنسبة لنا".

وتابع: "لا بد علينا إيجاد الحلول، لدينا سويلم المنهالي عائد من الإصابة ويحتاج للوقت ولكن دائما علينا إيجاد الحلول".

سانتو يتحدث عن مواجهة الفتح

وأكد نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أن روح الفريق هي أهم شيء، بعد قلب الطاولة على الفتح، بالجولة السابعة من دوري روشن.

وقال سانتو: "واجهنا فريق قوي ومنظم، بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة، استقبلنا هدف من كرة ثابتة ويجب علينا التحسن في هذا الجانب".

وتابع: "ردة فعل اللاعبين كانت عظيمة بعد استقبالنا لهدف، وكانتي سجل هدف رائع جدا. في الشوط الثاني لم نمحنهم أي فرصة للتسجيل، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد وروح الفريق كانت رائعة".

وأشار إلى أن جمهور اتحاد جدة ساعد الفريق على تحقيق الانتصار، مؤكدا أن الأداء لم يكن الأفضل.