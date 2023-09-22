شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الجمعة، مع لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 في نيويورك.

دهم جهود السلام

ناقش الجانبان تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية، إذ أكد وزير الخارجية حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.