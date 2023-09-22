شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الجمعة الموافق ٢٢ من شهر سبتمبر الجاري عدد من المباريات بملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي أهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتأتي مباريات اليوم الجمعة علي النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة



الرياض X الفيحاء – 6 مساءً - SSC HD

الأخدودX الخليج – 6 مساءً - SSC HD

النصر X الأهلي – 9 مساءً - SSC HD

الوحدة X أبها – 9 مساءً - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو– 10 مساءً - bein Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



سالرينيتانا X فروسينوني ــ 7:30 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1

ليتشي X جنوى ــ 9:45 مساءً ــ AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



شتوتجارت X دارمشتات ــ 9:30 مساءً – beIN sports HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



موناكو X نيس ــ 10:00 مساءً - beIN Sports HD