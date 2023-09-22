شاهد .. مودل أش تخطت رهف القنون وتستعرض حجم صدرها بملابس مكشوفة أظهرت الكثير !

شكرا لاهتمامكم بخبر عن مودل أش تخطت رهف القنون وتستعرض حجم صدرها بملابس مكشوفة أظهرت الكثير !! (شوف دلوقتي) على موقع الخليج 365.

عدن - ياسمين فواز - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​ صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيها حجم صدرها الكبير، بتوب باللون الأسود ضيقة ومثيرة.

آش إكتفت بالتعليق برمز قلب باللون الأسود، وأغلقت خاصية التعليقات، حتى تتجنب إنتقادات المتابعين

شاركت مذيعة قناة الجزيرة الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورة جديد عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام.

وظهرت من شهرالعسل في سويسرا حيث كانت تتزلج هناك وقد نشرت الصورة وعلقت عليها بـ (الزلاجات ليست مجرد قطع من الخشب والفولاذ والألياف الزجاجية. إنها أدوات للهروب ، ووسيلة للتعبير الشخصي ، وطريقة لتحدي المخاوف ، ودفع الحدود ومشاركة التجارب المذهلة مع أصدقائك.)

وأثارت علا أعجاب الجمهور بإطلالتها حيث أرتدت نطال جنز أبيض.

وكانت قد تعرضت مودل آش للتنمر والتعليقات المسيئة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة سيلفي لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، واضعة مستحضرات التجميل على وجهها بطريقة ملفتة، لا بل صادمة بالنسبة للبعض.

فاعتبر كثيرون أن قلم الحمرة الذي استخدمته مبالغ به، كما ان الايلاينر الذي وضعته على عينيها لا يناسب شكل وجهها، على الرغم من أنها صاحبة ملامح طبيعية جذابة، إضافة الى جسمها الرشيق ولبسها الضيق.