شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على الشرقية والرياض.. طقس المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الأحساء والعديد وبقيق، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد العرضيات أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد المهد ووادي فرع أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في نجران

يُتوقع أن تشهد بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.