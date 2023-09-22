السعودية | خميس مشيط تحتفي باليوم الوطني الـ 93 بعدد من الفعاليات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تحتفي محافظة خميس مشيط والمراكز التابعة لها باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج بهذه المناسبة ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر لمدة خمسة أيام، عروض الشاشات التفاعلية، والعروض الضوئية والأبورتيات الوطنية بمشاركة الفرق الشعبية، إضافة إلى العروض المسرحية والشعبية في المراكز التجارية.

وقامت بلدية خميس مشيط بتزيين الشوارع والميادين والحدائق العامة بالأعلام والإنارات الخضراء احتفاءً بهذه المناسبة، كما سيقام احتفال في مركز الأمير سلطان الحضاري، وعروض الضوء والصوت، بالتزامن مع انطلاق للمسيرات الوطنية التي ستجوب شوارع المحافظة.