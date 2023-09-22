شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يسخر من إمام عاشور بعد هدفه في بيراميدز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نشر نجم وسط الزمالك نبيل عماد دونجا، عبر حسابه الرسمي علي الإنستجرام، صورة من إحتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمي بيراميدز، بالجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز.

دونجا علق علي الصورة قائلا:" رقم 8 للرجال فقط "، في إشارة إلى إمام عاشور نجم الفريق السابق والأهلي الحالي، والذي كان يرتدي هذا الرقم مع الفارس الأبيض.

هذا وتمكن الزمالك من التعادل الإيجابي مع بيراميدز بنتيجة 2/2، في مواجهة مثيرة بين الفريقين ضمن إفتتاح مباريات الفريق في الإطار المحلي هذا الموسم.

ليمنح الفريقين أول هدايا الدوري مبكرا للأهلي المصري، والذي يتواجد علي صدارة جدول الترتيب بفضل الفوز الكاسح الذي حققه الفريق علي المصري برباعية.

جدول ترتيب الدوري المصري

هذا ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الأولي برصيد 3 نقاط، فيما يحل نادي بلدية المحلة وطلائع الجيش في المركزي الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط.