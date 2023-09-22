شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدرب الزمالك عقب التعادل مع بيراميدز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، علي التعليق عن تعادل فريقه أمام بيراميدز في الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2/2.

وأضاف:" التعادل مع بيراميدز أمر رائع في الفترة الحالية، خاصة أن الفريق الخصم قام بتدعيم صفوفه بعددا كبيرا من الصفقات القوية خلال الفترة القادمة.

وتابع:" الزمالك لم يقوم بأي تدعيمات هذا الموسم، ولكنه يمتلك الشخصية للظهور في مثل هذه المباريات القوية، أعتقد أن هذه النتيجة مرضية لنا في ظل الظروف الراهنة ".

وواصل:" هدف بيراميدز الأول ؟ وارد أن يحدث ولقد حدث في الكثير من الدوريات الآخري، الضربات الثابتة احيانا ما تصنع الفارق في مثل هذه المباريات المغلقة ".

موعد مباراة الزمالك القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره المقاولون يوم الاثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.