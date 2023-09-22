شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهاني القيادة الكويتية بمناسبة اليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة.

وأكد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مستذكرًا سموه مواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلًا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

وعبر سمو أمير دولة الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات، أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلًا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه، خادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تهنئة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة. مبتهلين إلى الله جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.