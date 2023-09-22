السعودية | مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يجري استطلاعاً حول آراء المواطنين لليوم الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أجرى المركز الوطني للاستطلاعات التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعاً حول آراء المواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف مناطق المملكة.

وجاءت نتائج الاستطلاع أن 56% من المواطنين سيقضون اليوم الوطني في المنزل برفقة الأهل أو الأصدقاء، بينما 35% سيذهبون لحضور فعاليات ترفيهية، فيما أشار 9% أنهم سيتجولون في مدنهم وشوارعها مشاركين الناس بهجتهم.

وعما يعنيه لهم مشاهدة أفضل لاعبي العالم وهم يلعبون في الدوري السعودي، أشار 53% من العينة إلى أن ذلك يعني لهم تعزيز صورة المملكة في العالم كوجهة سياحية، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف العينة يرون في وجود نخبة لاعبي العالم في الملاعب السعودية بعداً استثمارياً للبلاد ووعياً بأهمية السياحة للبلاد.

وحول أكثر ما يدعوا للفخر بالوطن في يومه المجيد، قال 46% من العينة أنهم يتمنون رؤية فيلمٍ يلقي إضاءات على محطات التنمية والتطور في المملكة، واختار 40% فيلماً روائياً يجسد استعادة جلالة الملك عبدالعزيز للرياض سنة 1319هـ، فيما فضّل 14% من العينة مشاهدة فيلمٍ يحكي قصة اكتشاف النفط في المملكة والبدء في تصديره.