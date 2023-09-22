السعودية | المشرف العام على “مركز الملك سلمان للإغاثة” يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وبحث سبل تطوير آليات الاستجابة الإنسانية الدولية في الأزمات.

وأشاد يانيز لينارشيش بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم العمل الإنساني وتوسيع آفاقه في أنحاء العالم.