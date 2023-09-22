شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد أهلي جدة في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

إستقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر على إجراء ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي سيلعب بها العالمي ضد فريق نادي أهلي جدة اليوم لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد أهلي جدة

وسيلعب نادي النصر تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: اليكس، لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخبيري، بيروزفيتش، أوتافيو، ساديو مانيه، اندرسون تاليسكا

خط الهجوم: كرستيانو رونالدو

في المقابل سسيخوض نادي أهلي جدة تلك الموقعة بالعناصر الآتية:-