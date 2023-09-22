انت الان تتابع تحذير من الضوء الأزرق ومشتقاته.. مختصان ينبهان لمخاطره على النوم ويوصيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضح استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، مدير مركز طب وبحوث النوم البروفيسور سراج عمر ولي، أن استخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة قبل النوم يعتبر أمرًا يمكن أن يؤثر سلبًا بشكل كبير على النوم؛ حيث إن استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط يعتبر أحد مسببات تراجع ساعات وجودة النوم، وهذا يتعلق بعدة عوامل بما في ذلك الضوء الأزرق الصادر من الشاشات الإلكترونية.

وأوضح "ولي" أن الدراسات أثبتت أن التعرض لجميع ألوان الضوء يساعد على التحكم في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعي أو الإيقاع اليومي، ولكن الضوء الأزرق من بين كل الأضواء أثبت تأثيرًا عكسيًا على الساعة البيولوجية وإعاقة إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد في النوم.

وبين أن الأجهزة الإلكترونية التي تصدر الضوء الأزرق تشمل شاشات التلفاز، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأنظمة الألعاب، ومصابيح الفلورسنت، ومصابيح الليد LED، وشاشات الكمبيوتر، بالإضافة إلى ذلك يعتبر استخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة نوعًا من أنواع التحفيز العصبي ومصدرًا للضوضاء والتشتيت والتي تؤثر في إمكانية دخول الجسم في حالة استرخاء استعدادًا للنوم ويسبب صعوبة في ذلك مما يؤدي للأرق وتأخير وقت النوم.