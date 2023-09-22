سدايا تطلق "داتاثون البيانات المفتوحة" لتطوير المواهب في مجالات علوم البيانات

ويبدأ التسجيل في الداتاثون اعتبارًا من اليوم حتى 30 سبتمبر 2023، مستهدفًا تسجيل 200 طالب وطالبة، وروّاد الأعمال والخريجين من التخصصات ذات العلاقة بالبيانات محليا ودوليا.
ومن المقرر أن يبدأ الداتاثون خلال الفترة من 26 - 28 أكتوبر حضوريًا في مدينة الرياض؛ فيما يُشترط التأهل إلى داتاثون البيانات المفتوحة أن لايقل عمر المتقدم عن سن 18 عامًا، ولديه خبرة أو معرفة في مجال ولغات البرمجة، ويجيد اللغة الإنجليزية.
ودعت سدايا الراغبين في التسجيل لداتاثون البيانات المفتوحة إلى زيارة صفحة التسجيل عبر الرابط.
ويأتي إطلاق داتاثون البيانات المفتوحة في إطار جهود "سدايا" نحو رفع الوعي بمجالات البيانات الذكاء الاصطناعي لبناء القدرات البشرية وتعزيز مساهمة أبناء دوت الخليج في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
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