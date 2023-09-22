انت الان تتابع طرق تتزيّن وفعاليات تتهيّأ.. بلديات محافظات القصيم جاهزة للاحتفاء بيوم الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 1:37 مساءً

أنهت بلدياتُ محافظة البدائع والفويلق وضرية والأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم والجهات المشاركة، استعداداتِها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 93؛ حيث تجملت شوارع المحافظات والطرقات والميادين ومبنى الجهات الحكومية بالأعلام والإضاءات الخضراء. واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية، جرى تركيب لوحات إعلانية على الطرق الرئيسية وتجهيز الأعلام على الطرق والميادين، وتمت إضاءة أعمدة من الإنارة. وتشهد المحافظاتُ على مدار يومين احتفالات في مواقع مختلفة، تبدأ عند الساعة "6.30 مساء"، وتضمّ العرضة السعودية، وأوبريتًا، وفنونًا تشكيلية لمرسم "ريشة وطن"، بالإضافة إلى مسرح الطفل. وتشمل الفعالياتُ توزيعَ هدايا وطنية على الأطفال والمواطنين، وإقامة سحوبات؛ حيث تسخر الأمانة وبلديات المنطقة كلّ القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، الذي حرص على الاستعداد المبكر لهذه المناسبة الغالية.

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