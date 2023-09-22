شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وسيجري بموجبه التعاون بين المركز والصندوق في المجالات الإنسانية، وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بناء القدرات في مجال العمل الإنساني

هذا فضلاً عن التدريب وبناء القدرات في مجال العمل الإنساني، إضافة إلى تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض بين الطرفين، وكذلك الزيارات بين الجانبين.

كذلك من أهدافه تعزيز التعاون بين الجانبين في الجانب الإعلامي لمشاريع المركز المنفذة بالشراكة مع الصندوق من خلال المحافل الدولية التي يشارك فيها الصندوق، والاستعانة بالخبراء في المجالات المشتركة.

التعاون في مجالات صحة الأم والطفل

هذا إلى جانب التعاون في مجالات صحة الأم والطفل وتقديم خدمات الصحة الإنجابية في المجتمعات المحتاجة.

ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لتطوير آليات العمل الإنساني في مختلف القطاعات.

جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك، فيما وقع عن الصندوق المدير التنفيذي الدكتورة ناتاليا كانيم.