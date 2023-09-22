شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة اليوم الوطني 93.

وأعرب عاهل الأردن في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة.

سائلًا الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.