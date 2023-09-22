السعودية | وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني الـ 93 في نيويورك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

برعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أقامت وزارة الخارجية حفل اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وأستهل الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى سمو وزير الخارجية كلمة رحبّ فيها بالضيوف، مستذكرًا تاريخ المملكة ونشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، ومن بعده كافة ملوك المملكة، متوارثين مجدًا تليدًا، يحكي قصة هذه البلاد وما هي عليه اليوم من تنمية وازدهار ونهضة غير مسبوقة وقوة اقتصادية عظيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.

حضر الحفل الوطني، لفيفٌ من أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة وعددٌ من أمناء المنظمات الدولية ومنسوبي السلك الدبلوماسي.