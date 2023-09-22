السعودية | القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأكد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين المملكتين وشعبيهما الكريمين، كما أكد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.

وثمن جلالة ملك البحرين، نهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، ولمستقبل أفضل لأجيالها القادمة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء ، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأكد سموه حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك نحو مزيدٍ من التكامل مع المملكة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه سموه بهذه المناسبة بنهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للجميع.