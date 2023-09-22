تعيين علي الأحمري عضوًا في لجنة الحكام.. والإسباني "روبيرتو دياز" مسؤولًا عن الحكام المساعدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 2:19 مساءً

اعتمد مجلسُ إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمادَ تعيين "علي عبدالله الأحمري" عضوًا في لجنة الحكام الرئيسية. ويحمل الأحمريُّ درجةَ الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة الملك عبدالعزيز، وعمل حكمًا لأكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى كونه مقيمًا ومحاضرًا للحكام، كما شغل منصبَ رئيس لجنة الحكام الفرعية في عسير لمدة 6 مواسم. كما اعتمد رئيسُ لجنة الحكام "مانويل نافارو" تعيينَ الإسباني "روبيرتو دياز" مسؤولًا عن الحكام المساعدين. ويحظى الحكم الإسباني بسيرة ذاتية مميّزة؛ إذ يعدُّ من أبرز مساعدي الحكام في إسبانيا وأوروبا؛ حيث شارك في أكثر من 440 مباراة في الدوري الإسباني على مدى 25 موسمًا، كما شارك في مونديالَيْ 2018 و2022، ويورو 2020. وشارك دياز في أكثر من 70 مباراة بدوري أبطال أوروبا، و65 مباراة في الدوري الأوروبي، من بينها نهائي نسختَيْ دوري الأبطال 2020 و2021، ونهائي الدوري الأوروبي 2009 و2022. وحصل دياز على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة ويلز، وإدارة الأعمال الرياضية من جامعة كاستيا في إسبانيا.

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