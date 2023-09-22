شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة.. الاعتدال الخريفي 2023 فلكيًا غدًا _ عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحدث الاعتدال الخريفي، غدًا السبت، 23 سبتمبر 2023 عند الساعة 09:49 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة في الوطن العربي وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث ستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهريًا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الاعتدال يحدث بسبب ميل محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة، ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدًا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

النهر أطول من الليل

وأكد أن الشمس ستشرق يوم السبت (الاعتدال) من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل أنحاء العالم ويكون طول الليل النهار "تقريبًا" متساويًا بطول 12 ساعة، وهذا صحيح بصفة عامة ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بـ8 دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة وذلك يرجع لعدة أسباب.

وقال: " بحلول شهر أكتوبر سيلاحظ أن الشمس ستشرق من الأفق الجنوبي الشرقي وتغرب في الأفق الجنوبي الغربي ، مما يعني ساعات نهار أقصر وساعات ليل أطول في النصف الشمالي للكرة الأرضية".

وأضاف: "تستمر الشمس بعد الاعتدال الخريفي والطيور المهاجرة في الانتقال نحو الجنوب وسيبدأ البحر القطبي الشمالي في التجمد في حين يبدأ الجليد في القطب الجنوبي في الذوبان وتبدأ عجلة الفصول في التغير".

اليوم الأول

وأشار أبو زاهرة إلى أنه سيلاحظ كذلك أن اليوم الأول للخريف فلكيًا يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر خلال السنوات، فمن المعروف بأن محور الأرض يبقى ثابتًا نسبيًا بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس ، ولكن يتغير اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في نفس اليوم من كل عام.

يذكر أن فصل الخريف سيستمر 89 يوم و 20 ساعة و 37 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر المقبل.