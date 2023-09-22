شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب سينمائية في احتفال "اثراء" باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" احتفاله باليوم الوطني السعودي الـ93 بتنظيم باقة متنوعة من البرامج والفعاليات التي تبرز هوية المملكة الأصيلة وتعكس ثراءها الثقافي وتنوع إرثها الحضاري.

ومنذ انطلاقة الاحتفالات، يتوافد الزوار من مختلف الأعمار إلى المركز للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين التراث والترفيه.

فعاليات متنوعة

تنتشر الفعاليات المتنوعة على مساحة المركز، حيث يتم تقديم 30 فعالية متنوعة تشمل العروض الأدائية المبهجة، وورش العمل، والعروض الموسيقية المليئة بالحيوية، والفلكلور الساحر، والألعاب التراثية التقليدية، والحرف اليدوية المبدعة، والمعارض الفنية المتميزة، بالإضافة إلى العروض السينمائية التي تأخذ الحضور في رحلة سينمائية ممتعة وتشعل الشغف بالسينما العربية والعالمية.

ومن بين الفعاليات المميزة، يبرز عرض "نغنّي للوطن" الذي يجسد حب الوطن والانتماء ويأخذ الحضور في رحلة صوتية مميزة تحمل أجمل الأغاني التي تعبر عن الفخر والولاء للوطن الغالي.

ألعاب تراثية

وتأخذ الألعاب التراثية السعودية الحضور في رحلة إلى الماضي الجميل، حيث يتاح للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب مفعمة بالتراث والترفيه.

وبالنسبة لعشاق الموسيقى، تقدم العروض الموسيقية الحية فرصة فريدة للاستمتاع بأنغام متنوعة وموسيقى مبهجة تحمل في طياتها الحيوية والفرح.

ولمحبي الحكايات والفنون، استضاف المركز ورش عمل المتنوعة حيث يمكن للزوار تجربة مهارات جديدة واكتشاف مواهبهم الفنية، بينما تأسر العروض الفلكلورية الأنظار بتراثها الغني وتقاليدها المميزة.

روح إبداعية

وتعكس المعارض الفنية المتواجدة في المركز الروح الإبداعية للفنانين السعوديين والعرب، حيث يتاح للجمهور فرصة استكشاف الأعمال الفنية المتنوعة والاستمتاع بتجربة فنائبة الدفاع والجمال المعاصرة.

ولا يتوقف الاحتفال عند الكبار فحسب، بل يتضمن أيضًا فعاليات متنوعة مُصممة خصيصًا للأطفال، حيث يستمتع الصغار بأنشطة ترفيهية وتعليمية تعزز قدراتهم وتنمي مواهبهم.