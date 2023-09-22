شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز برئاسة منظمة "الآسوساي" من 2027 حتى 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت المملكة، ممثلة بالديوان العام للمحاسبة، برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية لمنظمة الآسوساي لعام 2027.

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وجرى اعتماد ذلك بقرار صدر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي في اجتماعه التاسع والخمسين الذي عُقد في مدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية في الفترة 21 - 22 سبتمبر الحاليّ، بناء على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

تهنئة القيادة الرشيدة

رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام بن عبد المحسن العنقري التهنئة إلى القيادة الرشيدة على هذا الفوز الذي لم يكن ليتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة.

وأكد أن الفوز يأتي ليجسد الدور القيادي الكبير الذي تلعبه المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على النطاقين الإقليمي والدولي، ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والممارسات المهنية الدولية لتلك الأجهزة.

مرجع مهني عالمي

تأسست منظمة "الآسوساي" تأسست في عام 1978، وتتألف من 48 عضوًا من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حاليًا مكتب المراجعة بمملكة تايلند، كما يتولى المراجع العام في جمهورية الصين الشعبية مهام الأمانة العامة لها.

وتعد هذه المنظمة من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.