القنصل الإندونسي يهنئ المملكة باليوم الوطني

علاقات ثنائية
وقال القنصل :” بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونيابة عن القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية بجدة، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة، ملكا وحكومة وشعبا، بهذه المناسبة السعيدة” .
وتابع : إننا في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية بجدة، نتطلع ونَحْرص على زيادة توثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بين الجمهورية الإندونيسية والمملكة العربية السعودية، بما يحقق تطلعات قادة البلدين وشعبيهما”.
وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أبارك كل خطوات التقارب بين إندونيسيا والمملكة، والتي تشهد تقدما ملحوظا يوما بعد آخر، بفضل الثقة المتبادلة“.
تاريخ وثيق
وذكر القنصل بأن السعودية وإندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فالبلدان عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وتجمع بينهما على المستوى الشعبي علاقات مميزة.
وأضاف :”يسعدنا في هذه المناسبة أن نفخر بما وصلت له المملكة من تقدم وازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تحقق للمملكة من نجاحات مباركة وفق رؤية 2030 التي يتابع تنفيذها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
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