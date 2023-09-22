تحرّيات شرطة الرياض تقبض على مقيمَيْن لارتكابهما حوادثَ سرقة

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت إدارة التحرّيات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مقيمَيْن من الجنسيتين السورية والباكستانية؛ لارتكابهما حوادثَ سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع، والمتاجرة بها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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