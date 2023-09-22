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بالصور| "نحلم ونحقق".. هكذا احتفل الأطفال باليوم الوطني

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جعفر الصفار - الدمام تصوير: مرتضى بو خمسين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشهد مناطق ومدن احتفالات وبهجة استعدادً لليوم الوطني السعودي 93، تحت شعار "نحلم ونحقق"، إذ توشح الأطفال بالأزياء الوطنية، رافعين علم المملكة، بمشاعر ملؤها التفاؤل والسعادة.

ورصدت ”اليوم“ فرحة الأطفال، تعبيرًا عن حبهم لوطنهم وإظهارًا لمشاعرهم المليئة بالتفاؤل وروح التلاحم الوطني.

احتفالات الأطفال باليوم الوطني الـ 93- اليوم
احتفالات الأطفال باليوم الوطني الـ 93- اليوم

احتفالات باليوم الوطني

تزينت الشوارع بالأعلام السعودية المرفرفة وأضواء الزينة الخضراء، فيما تزينت الجهات الحكومية والخاصة باللون الأخضر.

وتشهد المناطق والمدن في المملكة العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني، إذ تقام العروض الفنية والمسابقات الثقافية والرياضية.

احتفالات الأطفال باليوم الوطني الـ 93- اليوم
احتفالات الأطفال باليوم الوطني الـ 93- اليوم

وتعكس الاحتفالات رؤية المملكة الطموحة ورغبتها في تحقيق الطموحات والأحلام، إذ تحمل شعار "نحلم ونحقق" رسالة قوية تعبّر عن إصرار السعوديين على تحقيق التقدم والتطور في جميع المجالات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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