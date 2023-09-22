شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. ضبط 10 أشخاص بتهمة ترويج وتهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاح أبيض ومبالغ مالية، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وقبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.