محمد الفلاح - بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر علي تويتر تعليق فارس عوض

بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر علي تويتر تعليق فارس عوض،سيتم بث مباراة النصر والأهلي اليوم مباشرة من ملعب بارك في العاصمة الرياض، وهي مباراة قوية تعتبر "كلاسيكو" ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري السعودي لموسم 2023-2024. ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ستتم نقل المباراة عبر قناة SSC HD مع تعليق فارس عوض على القناة الصوتية الأولى، ومدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

فيما يتعلق بترتيب الدوري السعودي، يحتoccupy النصر المركز السادس برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

من المتوقع أن يقود هجوم النصر نجمه كريستيانو رونالدو بجانب السنغالي ماني في هذه المباراة الصعبة أمام رياض محرز وزملاؤه في الأهلي، ومن الممكن أن يكون فيرمينو وآلان سانت ماكسيمين جزءًا من تشكيلة الأهلي في هذا اللقاء.

موعد مباراة النصر والاهلي

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر – الأهلي الجمعة 22 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC الأول بارك

الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

معلقين المباراة

فارس عوض عبر القناة الصوتية الأولى.

مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الثانية.

تردد قناة SSC Hd1 الناقلة لمباراة النصر والأهلي

تردد القناة: 12562.

القمر الصناعي للقناة: النايل سات Nilesat.

إستقطاب القناة: عمودي (V).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

بدر سات

تردد القناة: 12418.

القمر الصناعي للقناة: بدر سات.

ترميز القناة: 27500.

إستقطاب القناة: أفقي.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

عرب سات ArabSat

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

تردد القناة: 12417.

ترميز القناة: 27500.

إستقطاب القناة: عمودي.

تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

تشكيل فريق النصر بقيادة رونالدو

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيميريك لابورت – محمد آل فتيل – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – عبد الرحمن غريب – أوتافيو – ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل فريق الأهلي السعودي