"المسعود" يحتفل بزواج نجله الدكتور عبدالمجيد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 5:54 مساءً

احتفل عبدالعزيز عبدالله المسعود، بزواج نجله الدكتور عبدالمجيد، من كريمة خالد عبدالله الخميس، بمدينة الرياض. حضر الحفلَ جمعٌ كبير الشخصيات ومن الأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنّئ "عبدالله"، وتتمنَّى له حياةً زوجية سعيدة، وألف مبروك.

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