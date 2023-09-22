شاهد.. عدسة "الخليج 365" ترصد كثافة الزوَّار على ممر الغروب بجازان للاستمتاع باعتدال الأجواء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 6:00 مساءً

شهد ممر الغروب الذي افتُتح مؤخرًا بالواجهة البحرية إقبالاً كثيفًا من الزوار والمرتادين. وقد وثقت عدسة "الخليج 365" مشاهد جوية لكثافة الزوار للممر بعد افتتاحه بعد المرحلة التطويرية. ويُعتبر ممر الغروب، الذي تم تصميمه بطريقه فريدة ومميزة، تحفة معمارية داخل البحر، ضمن مجموعة من المواقع التي تمت تهيئتها مؤخرًا، ويبلغ طوله 370 مترًا، وأُنشئت فيه 51 جلسة خاصة مطلة، و120 وحدة إنارة، و100 شجرة زينة، وركن خاص للتصوير. وتشهد منطقة جازان اليوم حراكًا تنمويًّا كبيرًا لتعزيز نهضة المنطقة عبر حزمة مشاريع، أُطلقت مؤخرًا مواكبةً للحراك الذي تشهده السعودية تزامنًا مع رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة لتعزيز مصالح الوطن والمواطن. وعززت أمانة منطقة جازان مشاريعها التنموية، ضمن سلسلة مبادراتها التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، وذلك عبر حزمة من المشاريع التي أُطلقت مؤخرًا، وشملت خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية وأنسنة المدن، إلى جانب مشاريع تحسين المشهد الحضري، بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 .

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