شكرا لقرائتكم خبر عن رفحاء والدرب وجازان.. ضبط شخصين وإحباط تهريب 48 كيلو مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 48 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

أخبار متعلقة في 3 مناطق.. ضبط 10 أشخاص بتهمة ترويج وتهريب المخدرات بالصور| "نحلم ونحقق".. هكذا احتفل الأطفال باليوم الوطني

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الدرب بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخفية داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.