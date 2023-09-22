"المركز الوطني للأرصاد" يُنفِّذ أكبر جدارية وطنية احتفاء باليوم الوطني الـ93

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 6:35 مساءً

نفَّذ المركز الوطني للأرصاد بمقره الرئيسي بجدة أكبر جدارية وطنية احتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة، فيما شارك قياديو ومنسوبو المركز في رش الجدارية بمادة الجليتر باللون الأخضر؛ لتشكيل معالمها الوطنية التي تعبِّر عن حب الوطن، والتلاحم والتعاضد بين أبنائه وبناته. وتوشحت الجدارية بعَلَم المملكة العربية السعودية، وشعار الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام (نحلم ونحقق) بهويته المعتمدة. جاء ذلك في معرض أقامه المركز ضمن برنامجه للاحتفال باليوم الوطني تعبيرًا عن الاعتزاز بالمناسبة الغالية، وما لها من أهمية خاصة ومكانة فريدة في نفوس أبناء السعودية، وتذكيرًا بالمنجزات والقفزات الهائلة التي تحققت لهذا الوطن على الأصعدة كافة.

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