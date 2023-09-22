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"الرشيدي": في اليوم الوطني نعيش حقبةً جديدة تحت قيادة خادم الحرمين وولي العهد

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منصور الشلاقي 0 تبليغ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 

22 سبتمبر 2023, 6:44 مساءً

قال رئيس بلدية تربة حائل سعدي بن فايز الرشيدي: إنه "في اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية ، نحتفل بميلاد وطن عظيم، ونستذكر الإنجازات التي تحقّقت تحت قيادة الملك المؤسّس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيّب الله ثراه، ونحن نعيش في حقبة جديدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير ".

وأضاف: "هذا اليوم يجسّد الوحدة والتلاحم الوطني، ويذكّرنا بالمسيرة الحافلة بالتحدّيات والإنجازات، التي قطعتها المملكة على مدار التاريخ تحت راية التوحيد والقيادة الحكيمة".

واختتم "الرشيدي" قائلًا: "نعيش في زمن يشهد تحولات هامة وتطورات ملموسة، ونحن عازمون على مواصلة العمل والتطور والازدهار تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووفق رؤية 2030".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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