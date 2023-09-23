دمج المهارات في المناهج الدراسية لمواكبة مستجدات العصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المشاركون في حلقة النقاش التي أقيمت ضمن أعمال «ورشة العمل الإقليمية لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج الدراسية في الوطن العربي»، التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، على أهمية جودة المهارات ورسم التعلم المتواصل من أجل التنمية والعمل والرفاه للجميع، إلى جانب أهمية مواءمة مهارات القرن الحادي والعشرين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، وتحليل واقع دمج المهارات الحياتية في المناهج الدراسية بالتعليم العام على المستوى العربي.

وفي بداية الجلسة استعرضت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى تجربة الجامعة في إطلاق برنامج « سموق» الذي يعد من أهم الركائز التي تعزز الكفايات المهنية والحياتية التي تتطلبها مستجدات العصر، بما في ذلك تطوير مهارات القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى استعراض استراتيجية الجامعة في الذكاء الاصطناعي، والتي ترتكز على التدريب والتعليم، وخدمة المجتمع، وأخلاقيات الاستخدام، والبحث والابتكار والتميز المؤسسي.

وتناول خبير مسرعة المهارات بوكالة المهارات والتدريب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الغامدي، دور نظم التعليم والتدريب في تجويد المهارات من أجل التنمية والعمل والرفاه للجميع ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، موضحا أن وزارة الموارد البشرية قدمت العديد من البرامج والمبادرات؛ لدعم وتسريع هذه المهارات والعمل على ضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتحسين المواءمة بين العرض والطلب، وزيادة مستوى مهارات القرن الحادي والعشرين لسد الاحتياج الحالي والمستقبلي والتنبؤ بأي نوع من التحديات المستقبلية للمهارات والتدريب.

من جهته تحدث مدير إدارة التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور أندرياس شلايشر، عن أهمية دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج التعليم العام، وأهمية فهم ما يحتاجه سوق العمل في سياق ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي كبير وظهور الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ضرورة دمج مهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي في مراحل التعليم المبكرة.

أبرز ما ورد في حلقة النقاش: