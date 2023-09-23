شكرا لقرائتكم خبر اختيار 16 سفيرا لميثاق الملك سلمان العمراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز قيم أصالة العمارة والعمران، أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم برنامج «سفراء ميثاق الملك سلمان العمراني»، وذلك خلال حفل أقيم بالمتحف الوطني السعودي في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، حيث أعلنت الهيئة عن أسماء سفراء الميثاق في دورته الأولى والبالغ عددهم 16 سفيرا، جرى اختيارهم بناءً على خبراتهم وإسهاماتهم في هذا المجال.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إطلاق برنامج سفراء الميثاق يأتي إيمانا من الهيئة في دعم وتمكين مجتمع العمارة والتصميم، والسعي لتحقيق رؤيتها الطموحة للنهوض بالقطاع وتنميته بمختلف جوانبه التنظيمية والاقتصادية والتعليمية، وإثراء وتطوير المحتوى والمشاركة المجتمعية.

وقالت «إن دور السفراء الهام سيحقق رحلة مليئة بالإلهام بخبراتهم وتأثيرهم، إلى جانب جهودهم المبذولة للإسهام في إيجاد بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي في مملكتنا الحبيبة لتحقيق التميز في القطاع والارتقاء به».

من جانبهم، أعرب السفراء عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهيئة فنون العمارة والتصميم نظير اختيارهم سفراءَ للميثاق، مؤكدين التزامهم بنقل رسالة الميثاق، ونشر الوعي عن قِيَمِه.

أهداف البرنامج: