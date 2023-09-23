«مانجا» تحصل على حق توزيع «كابتن تسوباسا»

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وتمنح هذه الشراكة الحقوق الكاملة لشركة مانجا للإنتاج لتوزيع وترخيص وتسويق سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة «كابتن تسوباسا»، بالتعاون مع شركة تسوباسا (طوكيو، كاتسوشيكا)، وشركة دنتسو. كما تتضمن هذه الشراكة الحصرية توزيع الموسم الأول من «كابتن تسوباسا»، والموسم الثاني من «كابتن تسوباسا» لمرحلة الناشئين»، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحتل «كابتن تسوباسا» الذي كان يُعرف في العالم العربي باسم «كابتن ماجد»، مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، ولاقت السلسة نجاحا كبيرا في الثمانينات، نظرا لما تتميز به من مباريات كرة قدم مشوقة وقصص ملهمة، وتستمر هذه السلسلة الشهيرة في إثارة الحنين والشغف في قلوب عشاقها القدامى، ونطمح أن تجذب جيلا جديدا من المشاهدين.
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