ميادين جدة تتزين بـ3500 علم ولوحة

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وأوضح مدير خدمة المجتمع في أمانة جدة ماجد السلمي، أن اللون الأخضر سيضيء كلا من مبنى الأمانة الرئيس، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين الكرة الأرضية والقناديل والتحلية، وطريق الأمير عبد المجيد، وشارع السلام، والكورنيش الأوسط، طوال 3 أيام.
يذكر أن أمانة جدة كثفت جهودها في تهيئة المرافق السياحية بالمدينة، كالحدائق والساحات العامة والشواطئ، لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.
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