مشروعات سياحية وترفيهية لتعزيز جودة الحياة بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المدينة المنورة خلال هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده خطى متسارعة على مسارات التنمية، امتدادا لمراحل التطور التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية، بما يجسد المكانة التاريخية والحضارية للمدينة المنورة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهلها وزائريها الكرام. وشملت المشروعات التنموية في المدينة المنورة التي تجري أعمال تنفيذها بدعم حكومي ينطلق من مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، مشروعات تطوير المرافق السياحية والحدائق والميادين. كما تنفذ أمانة المدينة المنورة مشروع حديقة «الجماوات» -غرب المدينة المنورة- على مساحة 290 ألف م2، بتصاميم حديثة ومساحات مفتوحة، تتضمن مشروع «بوليفارد يو ووك» الذي يعد أحد المشروعات التي تقدم الخدمات الترفيهية، ونموذجا للأسواق التجارية المفتوحة، ويعد أحد واجهات الترفيه الأولى في المنطقة. من أبرز المشاريع مشروعات تطوير المرافق السياحية والحدائق والميادين.

مشروع حديقة «الجماوات» غرب المدينة المنورة.

مشروع «بوليفارد يو ووك».

مشروعات التطوير العقاري تحت مظلة وزارة الإسكان.

مشروع «متحف وبستان الصافية».

مشروع «مركز القبلتين الحضاري».

أعمال تطوير «مسجد ميقات ذي الحليفة».

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