شكرا لقرائتكم خبر ما بين عام وعام.. وطن يسمو وعزيمة تعلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اليوم الوطني في عشر سنوات:
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2023 السبت
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2022 الجمعة
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2021 الخميس
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2020 الأربعاء
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2019 الاثنين
88
2018 الأحد
87
2017 السبت
86
2016 الجمعة
85
2015 الأربعاء
84
2014 الثلاثاء
83
2013 الاثنين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.