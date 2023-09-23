شكرا لقرائتكم خبر رجال أعمال بالطائف: ذكرى اليوم الوطني قصة كفاح تروى للأجيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عدد من رجال الأعمال بمحافظة الطائف أن الذكرى الـ93 لليوم الوطني تعد مناسبة تاريخية مجيدة حافلة بالعطاء تجسد كفاح الأجداد لينعم الأحفاد، مشيرين إلى أن هذه المناسبة السعيدة تعيد إلى الأذهان سنوات الكفاح الطويلة للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - والذي استطاع بحنكته وعزمه توحيد هذه البلاد وإرساء قواعد الأمن والأمان وبناء المكان لينعم الإنسان بالعيش على أرض هذا الوطن المعطاء بكل أمن ورخاء.

فخر واعتزاز

وقال رجل الأعمال صاحب المصنع الوطني لمنتجات الألبان بالطائف تيسير بن خليل الضابط «إن هذه المناسبة عزيزة على قلوب الشعب السعودي حكومة وشعبا، ومنبع فرح وسعادة واعتزاز وافتخار لنا بانتمائنا إلى هذا الوطن الغالي وبمسيرة منجزاته المتواصلة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود وقد استمر على نهجه أبناؤه البررة من بعده».

وأضاف «خلال تسعة عقود من العطاء تطورت المملكة في كافة المجالات التنموية والاقتصادية وهي تشهد نهضة غير مسبوقة تتوافق مع رؤية سعودية طموحة، حيث بدأت هذه النهضة التاريخية للمملكة على يد الملك المؤسس، حيث أطلقت النهضة السعودية منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يده والتي واصل هذا النهج من بعده أبناؤه وتوالت الجهود لتصبح المملكة في مصاف دول العالم»

وقال الضابط «إن المملكة حققت برؤية قادتها وسواعد أبنائها أرقاما متقدمة عالميا في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى باتت البلاد تنعم ببنية متينه لنهضة اقتصادية جديدة وفق رؤية 2030 التي أذهلت العالم وحققت القيادة فيها أعلى مستويات الرفاهية والأمن والازدهار للوطن والمواطن».

وتابع» بات الجميع يتطلعون لملامسة المزيد من ثمار الرؤية الشاملة على أرض الواقع حيث تتواصل النجاحات على الصعيد المحلي والعالمي للمملكة حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار ودام وطننا الغالي شامخا عزيزا وأدام الله علينا نعمة الأمن والإيمان في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان».

يوم مجيد

وأكد مدير عام شركة أبناء سعيد محمد بافيل، محمد سعيد بافيل، أن اليوم الوطني مناسبة خالدة يستذكر السعوديون يوما مجيدا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة جعلته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة واستطاعت أن تحول الحلم إلى حقيقة.

ونوه إلى أن اليوم الوطني يجسد توحيد هذه البلاد المباركة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - حتى هذا اليوم الذي نعيشه في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث نتذكر فيها أهم الإنجازات التنموية التي نفخر بها نحن شعب المملكة.

ولفت بافيل إلى أن الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - أرسى قواعد هذا البنيان على هدي كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين، حيث نشأت دولة فتية تزهو بتطبيق شرع الإسلام وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية تسير بخطى متسارعة نحو مستقبل أفضل لشعبها والعالم أجمع.

وأضاف «قدم قادة هذه البلاد العظيمة جل عطائهم للبناء والعلم والتقدم والازدهار شعارهم أن تكون المملكة في مقدمة الأمم وكان لهم ذلك وها هي المملكة الآن تعتبر من أكبر عشرين اقتصادا بالعالم وأكبر وأقوى اقتصاد بالشرق الأوسط ولم تتوقف عجلة التطور بل تم إقرار أفضل رؤية بتاريخ المملكة رؤية 2030 عنوانها تنويع مصادر الدخل غير النفطية».

واستطرد «مع مرور الوقت سوف تجني المملكة ثمار رؤية عظيمة مهندسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا نتقدم بالتهنئة والتبريكات لقائد مسيرة الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وندعو الله أن يديم على هذه البلاد عزها وامنها واستقرارها».

ذكرى غالية

وأوضح رجل الأعمال محمد سفر الجعيد أن اليوم الوطني يعد ذكرى عزيزة وغالية علينا جميعا يستذكر من خلالها المواطن التاريخ ويستشرف المستقبل بين مرحلة البناء وتحقيق الرؤية والنماء بين مرحلة جمع الشتات وتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الاقتصاد، حيث حققت المملكة خلال هذه الحقبة الزمنية نقلة نوعية حتى بلغت في مصاف الدول المتقدمة.

وبين أن الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية المتعاقبة أسهمت في تعزيز الدور الريادي للمملكة منذ عهد المؤسس وسار على نهجه من بعده أبناؤه الملوك حتى عهدنا الحاضر ووفق رؤية 2030 أصبحت المملكة مكانا خصبا للاستثمار والتنوع الاقتصادي والتي تعكس استقرار المملكة وتقدمها حضاريا والذي يؤكد مدى التلاحم بين القادة والشعب والتعاون لمواصلة مسيرة النماء في ظل حكومة رشيدة وشعب معطاء.

وأشار الجعيد إلى أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني يمثل وقفة تاريخية كل عام مع منجزات ومكتسبات هذا الوطن المعطاء والتي تعد مناسبة عظمى نتذكر من خلالها جهود وأعمال قادة هذه البلاد الطاهرة بدءا من مؤسسها ومرورا بأبنائه البررة إلى عهدنا الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز مما جعل مملكتنا الغالية في مقدمة دول العالم نماء وازدهارا ورخاء فقد سخروا كافة الإمكانات حيث ذللوا كافة الصعاب وقدموا كل نفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية ضيوف بيته العتيق إلى جانب اهتمامهم الدائم بالمواطن وتحقيق الرفاهية ورغد العيش وترسيخ الأمن والأمان.

إنجاز عظيم

وقال رجل الأعمال خالد خضر الزهراني «نحتفل في كل عام بذكرى اليوم الوطني ونستعيد الإنجاز الأكبر في مسيرة تاريخ هذا البلد العظيم الذي شكل مشروعا للوحدة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، لنرسخ في أذهان الأجيال القادمة أن قصة هذا الإنجاز عظيمة ولا تزال المملكة تنعم بوحدتها ونهضتها منذ عهد المؤسس حيث جددت نهضتها من خلال رؤية 2030 التي ستعزز مكانة الدولة وترفع من كفاءة الأداء وتصب في مصلحة الوطن والمواطن وستعود عليه بالرفاء والعيش الرغيد».

وأضاف بأن أهمية الاحتفال بذكرى اليوم الوطني يعزز ولاءنا وحبنا لوطننا الغالي وسيتذكر الجميع قصص الكفاح التي قدمها الملك المؤسس خلال فترة التوحيد وتعد عبرة عظيمة في قوة الإرادة وحجم التضحية وما نتج من عملية توحيد المملكة من أمن واستقرار ووحدة وطنية فريدة ولم شتات هذا الكيان العظيم والتي ينعم بها الشعب السعودي اليوم بفضل من الله سبحانه ثم بفضل القيادات المتعاقبة من الأبناء الأبرار لمؤسس وموحد البلاد.

وتابع الزهراني «أسهمت القيادة الحكيمة في تواصل العطاء والخير والنماء واستمرار العمل والبناء والتطور والازدهار وبهذه المناسبة الغالية أرفع أسمي آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولكافة أفراد الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، داعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار».