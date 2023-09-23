شكرا لقرائتكم خبر عن صور ولي العهد الأكثر طلبًا.. 60٪ انتعاشًا بمحال زينة السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم"، خلال جولتها على محال زينة السيارات، إقبال العديد من المواطنين والمقيمين للاحتفاء باليوم الوطني، الذين عبروا عن امتنانهم للوطن بنشر الفرحة لتعم كل أرجائه.

فيما شهد أحد أشهر شوارع محال زينة السيارات بشمال جدة، انتعاشا بحسب العاملين يصل إلى 60 ٪؜، مؤكدين أن صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأعلى طلباً.

صور ولي العهد

أوضح أحد العاملين فايز الجباري، أن العمل خلال اليوم الوطني يشهد إقبالا كثيفا يصل إلى 60٪؜، مبيناً أن الطلبات كانت كثيرة على رقم 93 وأيضا على علم المملكة وصور قادتها.

وبين علي صالح أحمد، يعمل منذ نحو 15 عاماً في المجال، أن العديد من المواطنين يقبلون على شراء الإعلام خلال اليوم الوطني، وصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأكثر طلباً، سائلا الله أن يديم على البلاد أمنها ورخائها.

رموز الوطن

عبر إبراهيم أحمد من سكان جدة، عن فرحته بمناسبة اليوم الوطني، مبيناً أن أحد مظاهر احتفاله حمل العلم ليرفرف خلال تجوله في كل شوارع جدة.

بينما قال سعود اليامي، إنه يجهز سيارته بشعارات تحمل السيفين والنخلة اعتزازاً وفخراً لأحد رموز وشعارات الوطن، والذي يرمز للقانون والرخاء، بالإضافة إلى رقم 93، والذي يرمز لليوم الوطني، موجهاً تهانيه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الملهم، موضحاً أن تجوله في أماكن التجمعات والاحتفالات المقامه في كورنيش جدة.

الأمير الملهم

هنأ عدي القمري عادل، المملكة بيومها الوطني، مبيناً أن يضع صورة الأمير الملهم محمد بن سلمان في واجهة السيارة اعتزازاً.

وقال مصطفى عبدالله، المقيم في جدة، إن اليوم الوطني السعودي مهم لكل من سكان المملكة مواطنين ومقيمين، باعتبارها البلد الثاني له، مبيناً أن محبته للأمير محمد بن سلمان جعلته يختار صورته ليرفعها في يوم المملكة كونه أحد الملهمين لشباب العالم.