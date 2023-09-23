شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام الصيف.. أمطار وعواصف رعدية في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم الجمعة، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بمدينة الباحة ومنتزهانها.

وشَمِلَتْ أجزاءً من محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لهما، وعدداً من منتزهاتها، ارتوتْ على أثرها الأرضُ.

نهاية الصيف

نبهت الجمعية الفلكية في جدة إلى انتهاء فصل الصيف فلكيًا في الوطن العربي والنصف الشمالي للكرة الأرضية مع نهاية، اليوم الجمعة، بعد أن استمر 93 يومًا استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غد السبت.

وقال رئيس الجمعية م. ماجد أبو زاهرة، إن دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر، ولكن التغير في الطقس سيحدث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، إذ تنخفض درجات الحرارة شيئًا فشيئًا، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.