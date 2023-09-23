القيادة تتلقى التهاني باليوم الوطني الـ93

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهاني ملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني.

عمق العلاقات

وهنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة وشعبيهما الكريمين، مستذكرا مواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

وعبر أمير الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات، أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

كما هنأ ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلين إلى الله جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.

تقدم وازدهار

من جانبه هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وأعرب سلطان عمان في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي وازدهار.

أصدق التهاني

فيما هنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وأعرب ملك الأردن في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

مستقبل أفضل للأجيال

كما هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وأكد ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين المملكتين وشعبيهما الكريمين، كما أكد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.

وثمن نهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، ولمستقبل أفضل لأجيالها القادمة.

كما هنأ ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وأكد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك نحو مزيدٍ من التكامل مع المملكة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه ولي عهد البحرين بهذه المناسبة لنهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للجميع.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي العقيد آسيمي غويتا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.