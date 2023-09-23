شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الخيري بالمملكة.. ثقافة ممتدة من التأسيس إلى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كانت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز دولة ناشئة طابع الحياة فيها هو البداوة، ولافتقادها إلى الموارد الاقتصادية الكبيرة، والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة، فقد اتسمت الأعمال الخيرية بالبساطة، وبطريقة تتناسب مع طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، وكانت حاجة الناس لإشباع النقص الاقتصادي جعلت الملك عبدالعزيز يركز على تقديم المساعدات ذات الطابع الاقتصادي بالدرجة الأولى.

ويعتبر التطوع والعمل الخيري من صفات المجتمع السعودي في تاريخه القديم والحديث، انطلاقاً من قيم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى التكافل والتراحم بين أفراده، وقد أخذت أشكالاً متعددة، حيث بدأت بصورة فردية ثم تطورت إلى مؤسسات مكتملة الهياكل ولها خططها الاستراتيجية التي تشمل كل جوانب الحياة التعليمية منها، والصحية، والتربوية، والاجتماعية، والاقتصادية.

بدأ العمل الخيري يأخذ الوضع المؤسسي، فأصدر الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، في عام 1347هـ/1928م بوضع نظام لتوزيع الصدقات والإعانات يحدد غايات ومجالات الرعاية الاجتماعية.

وفي عام (1348 هـ - 1929 م) تم تأسيس لجنة خيرية في مكة المكرمة باسم (لجنة الصدقات العليا) لتنظيم عملية جمع الصدقات والزكوات من الأغنياء، ومن ثم تنظيم عملية توزيعها على الفقراء.

كما تم افتتاح دار لرعاية الأيتام في المدينة المنورة عام (1352هـ - 1934 م)، ثم افتتاح دار للعجزة والمنقطعين عام (1354 هـ - 1936 م) في مكة المكرمة، تلاها افتتاح دار أخرى لرعاية الأيتام بمكة المكرمة عام (1355هـ - 1937م)، ثم دار أخرى للأيتام في الرياض (1357هـ - 1939 م)، وفي عام (1374 هـ - 1954 م) تم تأسيس صندوق للبر في الرياض بجهود أهلية مجتمعية استشعاراً من أفراد المجتمع بوجود الحاجة له.

العمل الخيري في عهد الملك سلمان

من أقوال خادم الحرمين في العمل الخيري: "إن مما يميز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه، وما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات، سواء التي تحمل أسماء ملوك هذه البلاد، أو سواها، إلا جانب واحد من الجوانب المشرقة لبلادنا".

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله، تطور العمل الخيري كثيرًا، فقد عززت رؤية 2030 من قيمة العمل الخيري، فمن بين أهداف الرؤية رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ضمن 10 مجالات عمل، تستهدف دعم وتيسير الأعمال الخيرية والتطوعية، وتعزيز مساهمة المواطنين في تقديم العون والدعم لكافة أفراد المجتمع، مما ساهم في رفع أعداد المتطوعين بمقدار 20 ضعفًا بين عامي 2015 و2022م، ووضعت خطة لزيادة عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، بل دعت لتطوير أداء الجمعيات الخيرية حتى يكون لها دور مهم في الناتج المحلي ورفع نسبته من أقل من 1% إلى 5%.

بداية الرحلة

بدأت رحلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله- مع العمل الخيري منذ عام 1956، عندما ترأس لجنة لجمع التبرعات وإرسالها إلى المتضررين من العدوان الثلاثي على مصر، ورأس في العام نفسه لجنة أخرى لجمع التبرعات للشعب الجزائري، وفي 1967، ترأس اللجنة السعودية الشعبية لمساندة مجاهدي فلسطين، تلتها رئاسته للجان كثيرة لإغاثة منكوبي كل من باكستان (1973)، وأفغانستان (1980)، والمتضررين من كوارث السيول في السودان (1988)، ولمساعدة المواطنين الكويتيين أثناء الاحتلال العراقي للكويت (1990)، وفي 1991 ترأس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من فيضانات بنجلاديش.

تم اختيار خادم الحرمين الشريفين (أمير الرياض آنذاك) رائدا للعمل الخيري في المملكة وتكريمه خلال الأسبوع العربي الخليجي في الكويت في 12صفر 1423هـ.

حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-، منذ أن كان أميرًا على منطقة الرياض، ألا ينقطع عن العمل الخيري، فضلًا عن رعايته المتواصلة لأنشطة القطاع، فحث – أيده الله- رجال الأعمال والداعمين على القيام بدورهم، علاوة على عدم انفصال الإشراف عليها مع توليه المناصب الأخرى.

ومن خلال رصد أبرز كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال استقباله المسؤولين عن القطاع الخيري، أو رعايته لمناسبات الجمعيات، يتجلى حرصه على أهمية القطاع، وتوصيته الدائمة بالاهتمام بالفئات المختلفة، وأن الشريعة الإسلامية والقيادة حريصة على ذلك.

وفي شهر أبريل 2003 حث الملك سلمان، حينما كان أميرًا للرياض، أعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء على تقديم المساعدات للمحتاجين، وأكد أهمية دور رجال الأعمال في تعزيز العمل الخيري.

ولخادم الحرمين الشريفين، عدد من الإسهامات الفاعلة داخل السعودية وخارجها، ومؤثرة في مجالات الخير المتعددة منها "بناء المساجد، ورعاية الأيتام، وبناء المساكن للفقراء والمحتاجين، ودعم حلقات تحفيظ القرآن، وتبرعه بالجوائز المالية العالية لحفظة القرآن من البنين والبنات".

وله كذلك اهتمام شخصي برعاية مرضى الفشل الكلوي رعاية ودعما ومتابعة، ناهيك بملازمته لفعل الخير وتقديم البر والإحسان للناس في حياته على الدوام في جميع أحواله وشؤونه وتقلباته.

والملك سلمان بن عبد العزيز، خلال توليه إمارة الرياض، أسس وتولى رئاسة المجلس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وكان الرئيس الشرفي لمركز الأمير سلمان الاجتماعي، ورئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، ورئيس جمعية البر بالرياض وهي جمعية خيرية تهتم بجمع الزكاة والصدقات من المحسنين وإيصالها إلى مستحقيها لمبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي.

والملك سلمان هو أيضا الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض، الرئيس الفخري للجنة أصدقاء الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ورئيس مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، ورئيس مجلس إدارة مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ورئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض، ورئيس جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي بمنطقة الرياض، ورئيس الفخري لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية.

إنجازات خارج المملكة

حصل عام 1995م على جائزة جمعية الأطفال المعوقين بالسعودية للخدمة الإنسانية، في حين حصل عام 1997م على وسام البوسنة والهرسك الذهبي لدعمه وجهوده لتحرير البوسنة والهرسك.

1997م، في حين حصل عام 1997م على درع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم.

ونال الملك سلمان بن عبد العزيز على وسام القدس عام 1998 وقلده الوسام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حفل بقصر الحكم بالرياض .

وحصل الملك سلمان بن عبد العزيز عام 1999م على وسام (سكتونا) الذي يعتبر أعلى وسام في جمهورية الفلبين وقلده الوسام الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا أثناء زيارة للفلبين في شهر أبريل وذلك تقديرا لمساهمته الفعالة في النشاطات الإنسانية ودعمه للمؤسسات الخيرية.

وحصل الملك سلمان بن عبد العزيز، على الوسام الأكبر الذي يعتبر أعلى وسام في جمهورية السنغال وقلده الوسام الرئيس السنغالي - عبدو ضيوف أثناء زيارته للسنغال في شهر يوليو 1999م.

وفي شهر فبراير عام 2012 أوضح الملك سلمان بن عبد العزيز، حينما كان وليا للعهد، أنه ترك مسؤوليات الجمعيات الخاصة بمنطقة الرياض، للأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رحمه الله، آن ذاك، مشددا على أن الجمعيات التي لها صفة الشمولية لا يزال يشرف بأن يكون رئيسا لها.

ويحرص الملك سلمان على أن يكون الرجل الأول في المناسبات الخيرية، وترجم ذلك في كلمته أمام المؤتمر السعودي العالمي لأمراض وزراعة الكلى، إذ قال: "أيها الإخوة الكرام يسرني أن أكون معكم هذه الليلة في هذا الحفل الكريم، والذي القصد منه خدمة مرضى الكلى، ونحن والحمد لله في بلادنا متجاوبون جميعا مع أعمال الخير في مثل هذا العمل، ولا شك أن هذا العمل فيه من الخير لكل من أسهم فيه بأي مجهود أو تبرع".

وزاد في حينه: "نحن والحمد لله في بلادنا في جميع مناحي الحياة هناك تعاون، والجمعيات الخيرية تقوم بواجبها تمشيا مع توجهات قيادتنا التي تعمل وترجو الخير لجميع أبناء هذا الوطن".

وتابع الملك سلمان الذي يترأس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية: أننا "والحمد لله ننعم بالأمن والاستقرار والتعاون في جميع أمور الحياة بتوجيه القيادة وأن نكون دائما متعاونين على البر والتقوى".

وسعى الملك سلمان، خلال زيارته التي قام بها حينما كان وليا للعهد إلى باكستان، بالاهتمام بمؤسسة سلطانة الخيرية التي تقدم خدماتها الخيرية في باكستان، ففي شهر فبراير 2014 استقبل الدكتور نعيم غاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة سلطانة الخيرية بباكستان وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وفي عام 1997 تمت ترقية إدارة التعليم الفني في المؤسسة إلى كلية ودشنها الملك سلمان عام 1998م أثناء زيارته لباكستان وتم إطلاق اسم الأمير سلمان وقت ذاك على الكلية لتصبح كلية الأمير سلمان للتعليم المهني وتضم كليات العلوم، وعلوم الحاسب الآلي والتجارة، ومعهد التكنولوجيا الذي حمل لاحقا اسم معهد الأمير سلمان للتكنولوجيا.

ويدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز لتعليم القرآن عن بعد، الذي تنفذه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة (غرب السعودية) وتركز على تقديم نشاطات مبدعة في مجال العناية بالقرآن الكريم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريعه الإغاثية والتنموية في اليمن منذ نشأته في عام 2015، حظي اليمن بما يعادل 80% من مشاريعه الإنسانية حيث بلغت 814 مشروعا بكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار في مختلف المجالات من الأمن الغذائي والصحي وعلاج الجرحى والمياه والإصحاح البيئي والتغذية وإغاثة النازحين بتزويدهم بمراكز الإيواء والمساعدات الغذائية وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ومشروع مسام لنزع الألغام الذي بدأ من عام 2018.