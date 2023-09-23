شكرا لقرائتكم خبر عن ميندي يثير الجدل: الجماهير السبب فى الهدف الأول للنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الأول بارك في قمة كبيرة شهدت إثارة رائعة داخل وخارج الملعب.

وأثار السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، بتصريحات هامة، عقب خسارة فريقه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أمام نادي النصر، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ميندي خلال تصريحات إعلامية عقب انتهاء المباراة أمام النصر: "في الهدف الأول للنصر لم أستطيع أن أرى شئ بسبب الألعاب النارية التي استخدمتها الجماهير".

وتابع ميندي: "بدأنا بداية غير جيدة وأن تستقبل هدف في البداية أمام فريق مثل النصر ليس بالشي الجيد؛ وكان من الظُلم أن يحتسب الهدف الأول بسبب الألعاب النارية".

ميندي: لست سعيد بمستواي

وأختتم قائلا: "أنا لست سعيد على مستواي الشخصي؛ ولست سعيد بمسألة تلقي الأهداف والخسارة، وبالطبع يجب أن أعمل".

وبهذه النتيجة احتل نادي النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، في رصيده 15 نقطة، بينما تراجع الأهلي إلى المركز السادس بنفس الرصيد النقطي، ولكنه يتخلف لفارق الأهداف.