شكرا لقرائتكم خبر عن كاسترو يكشف سبب فوز النصر على الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الأول بارك في قمة كبيرة شهدت إثارة رائعة داخل وخارج الملعب.

أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني بنادي النصر، على أحقية فريقه بالفوز على حساب الأهلي، في كلاسيكو دوري روشن السعودي 2023/2024.

وقال لوبس كاسترو خلال المؤتمر الصحفي: "رفضت بأن يأخذ علي لاجامي العلاج من الطبيب في المباراة لأنه يجب أن يعرف اللاعبين خطورة اللعب ناقصين العدد في أي لحظة بالمباراة".

واضاف مدرب النصر: "في الأوقات الصعبة وجدنا جمهور النصر شكرا لهم وأهدي لهم هذا الفوز الكبير".

وبسؤاله عن التأخير المتكرر للخروج قبل الشوط الثاني علق كاسترو: "أجتمع مع المساعدين اولًا ثم مع اللاعبين، حسب رأيي في كرة القدم يجب مراجعة الوقت".

وأشار مدرب النصر إلى ضرورة زيادة الوقت بين الشوطين لكي يتحدث المدرب مع اللاعبين بصورة كافية.

ونوه كاسترو على الكرات الطولية بآخر المباراة قائلًا: "الخصم الأهلاوي لعب بمهاجمين، مع لاعبين أطراف زاد الضغط على خط دفاعي، اثنين من المهاجمين يضغطون على المدافعين والأجنحة على الأظهرة".

وتابع كاسترو: "لذلك أطلب من اللاعبين البحث عن المساحة بالكرات الطولية، في الوقت ذلك كان هناك مساحات بالأطراف وحاولنا اخراج الكرة للأطراف".

وأختتم مؤكدا: "الذي شاهد المباراة أستمتع بها اهداف وكرة قدم جميله كانت حاضره.

ترتيب النصر السعودي في دوري روشن

وبهذه النتيجة احتل نادي النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، في رصيده 15 نقطة، بينما تراجع الأهلي إلى المركز السادس بنفس الرصيد النقطي، ولكنه يتخلف لفارق الأهداف.