شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: أشعر بخيبة أمل وأترك حكم المباراة إلى ضميره والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الأول بارك في قمة كبيرة شهدت إثارة رائعة داخل وخارج الملعب.

علق المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي علي خسارة الفريق وأسباب الهزيمة.

وقال الألماني يايسله: " أنا منبهر بجمهور الأهلي ودعمه المتواصل طوال المباراة".

واضاف: "أنا أرى فريقي قاتل حتى النهاية،وعملت على رفع الاستعدادات اللياقية للفريق".

وتابع: "لا أستطيع أن أقيم الحكم كانت لديه رحلة طويلة من البرازيل حتى هنا، ولكن أجعل التقييم لضميره هل هو راضي على أداءه اليوم؟

وأختتم: "نشعر بخيبة الأمل.. ومن خلال ما رأيت كأننا ندعوا المنافس للتسجيل في مرمانا، ونريد أن نستفيد من هذه المباراة في الجولات القادمة".

ترتيب النصر السعودي في دوري روشن

وبهذه النتيجة احتل نادي النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، في رصيده 15 نقطة، بينما تراجع الأهلي إلى المركز السادس بنفس الرصيد النقطي، ولكنه يتخلف لفارق الأهداف.