شكرا لقرائتكم خبر عن رياح على الشرقية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تلك المناطق تشمل جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.

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طقس المدينة المنورة

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران.

طقس المنطقة الشرقية

في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كذلك ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.