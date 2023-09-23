شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البهجة تغمر أطفال مكة المكرمة باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أطفال مكة المكرمة في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"

ووثقت عدسات الكاميرات فرحة الأطفال وما يرتسم على مُحيّا الأطفال، وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد، والابتسامة تعلو محياهم، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم.

احتفال الأطفال باليوم الوطني

تشهد مناطق ومدن السعودية احتفالات وبهجة استعدادً لليوم الوطني السعودي 93، تحت شعار "نحلم ونحقق"، إذ توشح الأطفال بالأزياء الوطنية، رافعين علم المملكة، بمشاعر ملؤها التفاؤل والسعادة.

ورصدت الكاميرات فرحة الأطفال في أنحاء المملكة، تعبيرًا عن حبهم لوطنهم وإظهارًا لمشاعرهم المليئة بالتفاؤل وروح التلاحم الوطني.